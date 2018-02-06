التضخم يرتفع 2.2 في المائة بدول مجلس التعاون

شهدت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية باستثناء السكن ارتفاعاً في خلال شهر ديسمبر 2017 في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2 في المائة، وفقاً للأرقام الصادرة، أمس، عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير البيانات الصادرة عن المركز بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي، سجلت ارتفاعاً في شهر ديسمبر بنسبة 2.2% مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق، بسبب ارتفاع عدد من المجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 80.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.2%، ومجموعة النقل بنسبة 3.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة -0.4%.