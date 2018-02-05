38.2 مليار دولار الاحتياطي المصري

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي. وهذا أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار في يناير. وتزيد احتياطات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال: «غير واضح مصادر تمويل الزيادة، لكن قد تكون من خلال دفعات البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية بجانب الموارد الاعتيادية للمركزي».