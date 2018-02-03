نتائج مخيّبة للآمال تضغط على مؤشّرات الأسهم العالمية

سيطرت حالة من التراجع على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس وتضررت المؤشرات من نتائج فصلية ضعيفة لأرباح الشركات جاءت مخيبة للآمال.

وهبطت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس وانخفض مؤشر داو جونز 0.77 % في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت بينما تراجع ستاندرد آند بورز 0.62 % وناسداك 0.55 %. وهبطت الأسهم الأوروبية وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر حيث تضرر القطاع المصرفي من هبوط أسهم دويتشه بنك بعد خسارة فاقت التوقعات.

وأدى هبوط أسهم البنك الألماني بنسبة 5 % وتسجيل خسائر في معظم القطاعات إلى تراجع مؤشر ستوكس 0.4 % ليتجه إلى تسجيل خسارة للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط مؤشر داكس 0.8 % وفايننشال تايمز 0.4 %. وتراجعت الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر نيكاي 0.9 % أمس بفعل تراجع معظم القطاعات حيث انخفضت أسهم القطاع المصرفي بفعل المخاوف بشأن استمرار تدني العائد على السندات بعد أن نفذ البنك المركزي عملية شراء خاصة للحد من ارتفاع العائد وعلى أساس أسبوعي نزل المؤشر 1.5 %.