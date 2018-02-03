العملات الرقمية تتهاوى و«بيتكوين» دون 8000 دولار

واصلت العملات الرقمية رحلة هبوطها حيث تهاوت أسعارها بصورة جماعية خلال التعاملات أمس، وتراجع سعر «بيتكوين» دون 8000 دولار كما فقدت العملات الإلكترونية 117 مليار دولار في 24 ساعة مع تواصل تقلبات الأسعار.

وهبطت «بيتكوين» بنحو 15.3% إلى 8528 دولاراً بعد أن وصلت إلى 8473 دولاراً عبر قيمة سوقية 143.6 مليار دولار وهبطت العملة الرقمية دون 8 آلاف دولار خلال التعاملات أمس للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي وسط مخاوف من منع تداول العملات الإلكترونية خصوصاً في كوريا الجنوبية.

حيث يسعى مكتب الجمارك هناك لمراقبة استخدامها في حالات التداول غير المشروع أو غسل الأموال، بعد ضبط استخدام عملات إلكترونية تصل قيمتها إلى 637.5 مليار وون «594.3 مليون دولار» في أعمال غير قانونية.

كما تراجعت عملة «الإيثريوم» بنحو 19.9% إلى 980.9 دولاراً، فيما شهدت «الربيل» هبوطاً حاداً بنحو 30.9% عند 0.774071 دولار.

وتراجعت عملة «بيتكوين كاش» بنحو 19.7% إلى 1165 دولاراً. وتشهد العملات الإلكترونية تراجعاً ملحوظاً في قيمتها منذ بداية العام الجاري مع تصاعد التشديد الحكومي تجاه تلك العملات بهدف إخضاعها للرقابة وسط دعوات متزايدة بشأن دراسة حظرها.

ورغم إعلان كوريا الجنوبية أنها ليس لديها خطط حكومية لإغلاق منصات تداول العملات الإلكترونية لكنها بدأت حظر التعامل عبر استخدام حسابات بنكية مجهولة الهوية منذ 30 يناير الماضي، في حين قررت «فيسبوك» منع الإعلانات التي تتعلق بالعملات الافتراضية.

وقامت وكالة الخدمات المالية في اليابان أمس بشن حملة تفتيش على منصات شركة «كوين شيك» بعد أسبوع من سرقة القراصنة لنحو 58 مليار ين « 534 مليون دولار» من عملة «إن.إي.إم» تم نقلها إلى حساب آخر.