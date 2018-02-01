مصر تدشّن أكبر حقل غاز بالمتوسط

دشنت مصر، أمس، مرحلة الإنتاج المبكر في حقل «ظهر» للغاز الطبيعي الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية المشروع للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية، إذ تصل فاتورة استيراد المشتقات البترولية إلى 1200 مليون دولار شهرياً.

وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف. وقال وزير البترول المصري طارق الملّا إن احتياطات الغاز في الحقل، ومساحته 100كلم مربع، تقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، أو ما يعادل 5.5 مليارات برميل زيت مكافئ، موضحاً أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بنهاية العام.

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