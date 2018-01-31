أرامكو السعودية تدرس التوسّع في الهند

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أمس، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن شركة النفط الوطنية السعودية تدرس الدخول إلى الهند في إطار توسعاتها في آسيا، وقالت إن خططا تتعلق بمصفاة نفط هندية تتبلور.

وقال الناصر في مقابلة مع نيكي إيجن ريفيو: تتطلع أرامكو السعودية إلى استثمارات إضافية في الصين. والهند أيضا وجهة مهمة جدا نوليها اهتماما كبيرا، حيث نخوض حاليا مباحثات مع بعض الشركات.

كانت الحكومة السعودية قالت إنها تخطط لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأكد الناصر ذلك قائلا لنيكي: في الوقت الحالي، نحن مستعدون للإدراج في النصف الثاني من 2018.

كان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ، إضافة إلى الرياض، وهو ما سيعزز مكانة الشركة عالميا ويخفف الضغط على السوق السعودية.