تراجع جماعي للبورصات الآسيوية

تراجع أغلب أسواق المال الآسيوية في ختام تعاملات أمس، على خلفية تراجع أداء الأسهم الأميركية في تعاملات بورصة وول ستريت مساء الاثنين الماضي.

وقد تراجعت بورصة سيدني في أستراليا بسبب عمليات البيع واسعة النطاق في أعقاب تراجع بورصة وول ستريت الأميركية.

وتراجع مؤشر "إس أند بي/‏‏‏‏أيه.إس.إكس" الرئيسي لبورصة سيدني خلال التعاملات الصباحية بمقدار 36.60 نقطة أي بنسبة 0.60 % إلى 6038 نقطة، وهو ما يزيد قليلاً عن مستواه في وقت سابق من التعاملات وكان 6034.70، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا في البورصة بمقدار 9ر34 نقطة أي بنسبة 56ر0% إلى 70ر6152 نقطة.

وتراجع سهم مجموعة "إيه.إن.زد بانكنغ" المصرفية ومجموعة "ويستباك أند كومنولث بنك" بما يتراوح بين 2ر0% و6ر0% امس. في حين تراجع سهما "أويل سيرش" و"وود سايد بتروليوم" بأكثر من 1% في حين تراجع سهم "سانتوس" للبترول بنسبة 2% تقريبا، بعد تراجع أسعار النفط الخام مساء أمس.

كما تراجع سهم شركة "بي.إتش.بي بيلتون" العملاقة للتعدين بنسبة 1% في حين ارتفع سهم "ريو تينتو" بأقل من 1ر0% . كما أعلنت شركة "فورتسكو ميتالز" تراجع تسليماتها من خام الحديد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8%، في حين تراجعت قيمة الإنتاج خلال الفترة نفسها بنسبة 4%. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس.

وأعلنت شركة "نيوكريست مينينغ" لتعدين الذهب زيادة إنتاجها من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر17% وأكدت توقعاتها للعام المالي الحالي ككل، في حين ذكرت شركة "إيفاليوشن مينينغ" أنها تتحرك بطريقة مريحة نحو تحقيق توقعاتها للعام المالي الحالي رغم تراجع إنتاجها من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وفي اليابان تراجعت الأسهم اليابانية على خلفية تراجع الأسهم الأميركية في تعاملات أمس وارتفاع قيمة الين أمام الدولار.