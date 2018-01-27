نمو الاستهلاك يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من يوم أمس، إذ يُنظر إلى استمرار انخفاض الدولار على أنه يدعم استهلاك الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.40 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بانخفاض 3 سنتات عن التسوية السابقة، بعد أن كانت قد هبطت إلى 70.07 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.52 دولاراً بارتفاع سنت واحد عن التسوية السابقة، متعافيةً من أدنى مستوى سجلته خلال الجلسة عندما بلغت 64.91 دولاراً. وتلقت العقود الآجلة للخام دعماً من تراجع الدولار الذي سجل أمس أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقابل سلة عملات كبرى أخرى.