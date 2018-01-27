انخفاض طلبيّات السلع في أميركا

هبطت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر، بما يرجح تواضع إنفاق الشركات على المعدات بعد مكاسب قوية في 2017.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن طلبيات السلع الرأسمالية انخفضت 0.3% الشهر الماضي، مقارنةً بقراءة معدلة صعودياً بلغت 0.2% في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة طلبيات هذه السلع الرأسمالية الأساسية 0.5% الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 0.2% في القراءة السابقة لشهر نوفمبر.

وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.6% بعد قراءة معدلة صعودياً، بزيادة 0.4% في نوفمبر، وكانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض نسبته 0.1% في نوفمبر.

وزاد إنفاق الشركات على المعدات 11.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما أسهم في نمو الاقتصاد 2.6% خلال تلك الفترة.