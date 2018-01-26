11 تريليوناً الديون الدولارية خارج أميركا

أظهرت بيانات جديدة من بنك التسويات الدولية أمس أن ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 11 تريليون دولار.

وتظهر البيانات من بنك التسويات الدولية، الذي يعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار عقب زيادة بلغت 5.2 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات، التي تغطي حتى نهاية سبتمبر ولا تأخذ في اعتبارها الائتمان في حوزة بنوك وشركات مالية أخرى، أيضاً زيادة قدرها 10.5 % في الديون المقومة باليورو إلى 2.9 تريليون يورو، وزيادة بلغت 3.3 % في الديون المقومة بالين إلى 43.8 تريليون ين.