اليوان عند أعلى مستوى في عامين والدولار يتراجع

رفع البنك المركزي الصيني أمس متوسط سعر «اليوان» مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 26 شهراً. وحدد البنك في بيان له سعر التعادل المركزي، وهو المرجع الرسمي للتداولات اليومية، عند 6.3724 يوان للدولار مرتفعاً حوالي 192 نقطة أي بنسبة 0.3 % عن اليوم السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر 2015.

وهبط الدولار مقابل سلة من العملات 0.1 % ليبتعد قليلاً عن المستوى المنخفض الذي سجله خلال معاملات الأسواق الخارجية، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

وبلغ الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل عملات كثيرة. وربح الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.4261 دولار بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 1.43 دولار.

وتراجع اليورو عن 87 بنساً مقابل الجنيه الاسترليني للمرة الأولى في سبعة أشهر.