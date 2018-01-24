عقود خام برنت تتجاوز 70 دولاراً

المصدر:
  • عواصم - رويترز
التاريخ:
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تجاوزت عقود خام برنت حاجز 70 دولاراً، وقاربت عقود الخام الأميركي 65 دولاراً أمس. وارتفعت أسعار عقود خام برنت بنسبة أكثر من 1.5 في المئة، لتصل إلى 70.13 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في أسبوع. ومن جانب آخر، ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.60 في المئة، لتصل إلى 64.58 دولاراً للبرميل.

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