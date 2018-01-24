عقود خام برنت تتجاوز 70 دولاراً

تجاوزت عقود خام برنت حاجز 70 دولاراً، وقاربت عقود الخام الأميركي 65 دولاراً أمس. وارتفعت أسعار عقود خام برنت بنسبة أكثر من 1.5 في المئة، لتصل إلى 70.13 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في أسبوع. ومن جانب آخر، ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.60 في المئة، لتصل إلى 64.58 دولاراً للبرميل.
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«الأوراق المالية» تُمدّد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة 6 شهور
في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية،
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260 ألف شركة تحصل على أرقام ضريبية
قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن عدد الشركات والمنشآت التي حصلت على أرقام ضريبية وصل إلى 260 ألف شركة وقرابة 10 آلاف مجموعة أعمال حتى الآن.
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مشاريع دبي الفريدة تعيد تعريف الفخامة
ذكرت صحيفة «إندبندنت»، أن دبي الشهيرة بجزرها الاصطناعية، وهندستها المعمارية محطمة الأرقام القياسية، ترحب بأذرع مفتوحة بمشاريع فريدة من نوعها في خضم مسيرتها لإعادة تعريف الفخامة.
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هل يستطيع مالك العقارات استرداد الضريبة التي تكبدها على العقار؟
تلقى «البيان الاقتصادي» هذا السؤال من أحد القراء .. . هل يستطيع مالك العقارات استرداد الضريبة التي تكبدها على العقار؟
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320 شركة في معرضي صيانة الطائرات والتصميمات
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات أن الناقلات الوطنية تحرص على تعزيز تجربة المسافرين
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الإمارات بين الدول الأولى عالمياً في التكنولوجيا والابتكار
أكد تقرير «مدى جاهزية مستقبل الإنتاج»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارة العالمية «إيه تي كيرني»
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رفع الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً
ثمنت وزارة المالية القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.
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توقع نمو الطلب على القروض التجارية
كشف استبيان للمصرف المركزي حول توجهات الائتمان، عن التفاؤل بانتعاش سوق التمويل المحلية، وزيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات باستثناء التعدين والمحاجر.
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انطلاق اجتماعات «دافوس» مع تفاؤل بأقوى نمو منذ الأزمة العالمية
انطلقت، أمس، في منتجع دافوس السويسري «دافوس»، اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وسط أجواء يسودها التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي في العالمي
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انطلاق فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الأول في عجمان
قررت الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية، عقد أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 في إمارة الفجيرة.
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«الاقتصاد» تطلق قريباً 11 مبادرة لتفعيل المسؤولية المجتمعية
كشف جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، عن أن الوزارة ستطلق قريبا 11 مبادرة لتطوير
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ورشة عمل في مجلس سيدات أعمال الشارقة السبت
ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ورشة عمل مبتكرة تتناول أهمية الألوان في حياة السيدات المهنية والشخصية، تحت إشراف فاطمة الشيراوي