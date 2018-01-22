«شعاع كابيتال» تتفاوض للاستحواذ على كامل أسهم «أموال» الكويتية

تتجه شركة «شعاع كابيتال» للاستحواذ على كامل أسهم «أموال» الدولية للاستثمار الكويتية. وذكرت شركة «أموال» أنها تسلمت عرض استحواذ من «ِشعاع كابيتال»، مضيفة في إفصاح لسوق الكويت، أمس، أن العرض تضمن الاستحواذ على 100% وما لا يقل عن 75% من أسهمنا. وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة لــ«البيان الاقتصادي»، أن «أموال» تناقش حالياً العرض المقدم، ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق، متوقعاً التوصل لاتفاق أولي في غضون الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن «شعاع» تمتلك بالفعل حصة في «أموال» بواقع 8% تم الاستحواذ عليها في يوليو الماضي، بما يعادل 14.5 مليون سهم، إضافة إلى أن شركتها التابعة «الخليج للتمويل» تمتلك حصة تقارب 3%.

وأوضحت المصادر أن مساعي «شعاع» للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الكويتية يأتي بغرض التوسع، لا سيما بعدما سعت في وقت سابق للاستحواذ على أسهم «جلوبال» الكويتية. ودخلت «شعاع كابيتال» في وقت سابق من العام الماضي في مفاوضات للاستحواذ على حصة في بيت الاستثمار العالمي «جلوبال»، لكنها أكدت في نوفمبر الماضي أنها انسحبت من عملية الاستحواذ.

وأكدت المصادر أن «شعاع كابيتال» تتطلع إلى الاستحواذ على شركات أخرى في المجال نفسه ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع.