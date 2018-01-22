الكويت تدرس إصدار عملة رقمية مرتبطة بالدينار

يخطط بنك الكويت المركزي يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة العام المقبل، على أن تكون مرتبطة بالدينار، فيما لم تحظ بعد بموافقة مجلس إدارة البنك حسبما ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية، أمس.

ونسبت الصحيفة لمصادر، القول إنه تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة، موضحةً أنه حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها سيحدث تغيير ثوري في المعاملات المالية المحلية، حيث سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية في شراء الأغراض والحاجيات العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها، دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.

وقالت المصادر للصحيفة، إن بنك الكويت المركزي ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة، إذ أبدت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.