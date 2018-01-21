الإنتاج الأميركي يهبط بالنفط

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية، إذ أنهى الخامان القياسيان برنت والأميركي الأسبوع على خسارة نحو 2%، بضغط قلق السوق من تنامي إنتاج الخام في أميركا.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسات الأسبوع منخفضةً 70 سنتاً أو 1.01%، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولاراً. وكانت عقود خام القياس العالمي قد سجلت، الاثنين، أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً أو 0.91% إلى 63.37 دولاراً، وكان الخام الأميركي قد سجل الثلاثاء 64.89 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية النشيطة للمرة الثانية في 3 أسابيع، برغم تداول أسعار الخام قرب أعلى مستوى منذ 2014.