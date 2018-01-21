برامج تجسّس تعرّض رسائل «واتس آب» للسرقة

اكتشف باحثون برمجية تجسس متقدمة يمكن زرعها في أجهزة الهاتف النقال الذكية، قادرة على سرقة رسائل برنامج التواصل «واتس آب»، وتوصيل الهاتف المصاب بشبكات إنترنت لاسلكية يسيطر عليها المهاجمون.

وذكر باحثون لدى «كاسبرسكي لاب» أن البرمجية الخبيثة المسمّاة «سكاي غو فري» Skygofree تنشط منذ 2014، وتشتمل على وظائف لم يسبق رؤيتها في مجالات استخدام عامة من قبل، مثل تحديد موقع المستخدم الجغرافي، وتسجيل الصوت في الأجهزة، فضلاً عن التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو، والاستيلاء على سجلات المكالمات والرسائل القصيرة، مشيرين إلى أن برمجية التجسس هذه يتم نشرها من خلال صفحات ويب تحاكي في الشكل المواقع التابعة لمشغلي شبكات الهاتف النقال، على أساس أنها تساعد على تعزيز سرعة الإنترنت.

وأشار أليكسي فيرش، محلل البرمجيات الخبيثة في قسم أبحاث الهجمات الموجهة لدى «كاسبرسكي لاب»، إلى صعوبة تحديد البرمجيات الخبيثة المتقدمة التي تستهدف الأجهزة الذكية وإيقافها، موضحاً أن الحملة ما زالت مستمرة، إذ شهدت تسجيل أحدث نطاق في شهر أكتوبر 2017. وتشير البيانات إلى أن معظم ضحايا الفيروس في إيطاليا.

وأضاف: «نحن واثقون بأن الجهة المطورة لهذه البرمجية هي شركة إيطالية متخصصة في تقدم حلول المراقبة، مثل شركة «هاكينغ تيم»، نظراً إلى الآثار التي اكتشفناها في هذه البرمجية الخبيثة، وتحليلنا للبنية التحتية لها، ويمكن بالطبع أن تمتد الهجمات إلى أسواق أخرى، وننصح بضرورة التأكد من موثوقية المواقع قبل تحميل أي تطبيق للهاتف».