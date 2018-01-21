توقّف أنشطة الحكومة الأميركية مع فشل اتفاق الميزانية

المصدر:
  • واشنطن - رويترز
التاريخ:
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أوقفت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءاً من منتصف ليل الجمعة، بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية، من جراء خلاف بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل، لم يقرّ أعضاء بالكونغرس اتفاقاً بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير. وفشلت المفاوضات، التي أجراها ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة منتصف الليل، وأصبحت الحكومة بلا تمويل من الناحية الفنية بحلول منتصف الليل.

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