أسعار النفط تهبط بأكثر من 1 %

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1 % أثناء التعاملات أمس متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ اكتوبر، مع قلق السوق من أن التأثير السلبي لتعافي إنتاج الولايات المتحدة يفوق الأثر الإيجابي لاستمرار انخفاض مخزونات الخام.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.17 % إلى 68.49 دولاراً للبرميل. وسجلت عقود برنت يوم الاثنين الماضي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014 عند 70.37 دولاراً للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.14 % إلى 63.21 دولاراً للبرميل بعد أن كانت سجلت يوم الثلاثاء الماضي أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولاراً للبرميل.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار ناتج عن تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الخام الأميركي بلغ 9.75 ملايين برميل يوميا في 12 يناير. وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 ملايين برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة من الطقس السيئ أدت إلى توقف بعض الإمدادات.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط حاجز العشرة ملايين برميل يومياً قريباً.