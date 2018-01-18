استمرار نزيف العملات الرقمية و«بتكوين» دون 10 آلاف دولار

استمر نزيف أسعار العملات الرقمية (بيتكوين وريبل وايثيريم وغيرها) أمس وتراجعت «بيتكوين» أشهر العملات الرقمية دون 10 ألاف دولار بعد الغموض الذي سد تجارتها في كوريا الجنوبية متأثرة بالبيع بكميات ضخمة أمس الأول وإلغاء بعض الدول تداولها، وبهذا تكون بتكوين خسرت 30% من قيمتها هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات تراجعت عملة بيتكوين 10.39 % حتى وصلت إلى أقل من 10 آلاف دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بداية ديسمبر 2017. ونزلت «إيثيريوم» 10.04 % إلى 946 دولاراً بقيمة سوقية 94.74 مليار دولار، فيما تراجعت «ريبل» 19.83 % إلى 1.1 دولار بقيمة سوقية 44.6 مليار دولار.

وكان وزير المالية الكوري كيم دونغ يون قد أكد أن حظر تداول العملات الرقمية لا يزال خياراً مفتوحاً، وقال مسؤول مالي آخر هو جونغ كي جون: إننا سوف نستجيب بقوة لأعمال المضاربة على العملات الرقمية والأعمال غير القانونية لكننا سوف ندعم البحث والتطوير المتعلق بتقنية «بلوك تشين».

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ستيفن ماجور، قد حذر في وقت سابق من أن الاستثمار في طروحات العملات الرقمية يمكن أن ينتج عنها فقدان الشخص استثماراته. وألغت الصين تداول العملات الرقمية، وتبحث روسيا اتخاذ نفس الإجراء.