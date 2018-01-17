مباشرة من نيويورك عدسة "البيان" تجول في صالة البورصة في وول ستريت

ليس من السهل التجول في قاعة يتم فيها تداول أسهم شركات قيمتها ١٦ تريليون دولار من دون أن تشعر برهبة هذا المكان الذي يزيد عمره على مائتي سنة.

الكثير من الصور التي حشدتها هوليوود ونشرات الاخبار الاقتصادية على مدى سنوات تشكل تهيئة لهكذا لحظة.

هنا أحد اهم المراكز المالية في العالم ولعله الأهم الذي يغير حياتنا بشكل مباشر أو غير مباشر وفي أي مكان في العالم.

وسواء في وقت الأزمة الاقتصادية العالمية والانهيارات الكبرى التي شهدتها النفوس المتحمسة في هذه الصالة او في زمن الإنجازات التي يتم التصفيق بحرارة على اثرها من قبل ٣٥٠ مدعوا جاؤوا من بقاع الأرض من أجل الاحتفال بإدراج أسهم اهم شركات تكنولوجيا التواصل في العالم افايا في بورصة نيويورك.

في كل الحالات فإن هذه الصالة قد يصح وصفها بإحدى اهم الصالات في العالم.

عدسة البيان تنقل اليكم بالصوت والصورة مشاهد من هذه الصالة تتضمن قرع جرس ادراج الشركة في البورصة في مكان تهمه حرارة الحماسة في الداخل فيما تتساقط ثلوج المدينة في الخارج.