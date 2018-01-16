سعر النفط يكسر حاجز 70 دولاراً مدعوماً باستمرار تخفيضات الإنتاج

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.56% لتبلغ عند التسوية 70.26 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل، أمس الاثنين، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا ومتجاهلة زيادة في أنشطة الحفر الأميركية والكندية بما ينبئ بنمو الإنتاج مستقبلاً في أميركا الشمالية.

وفي الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 13 سنتاً عند الإغلاق السابق إلى 70 دولاراً للبرميل.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً إلى 64.53 دولاراً للبرميل.

كان كلا الخامين وصل الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر 2014، حيث لامس برنت 70.05 دولاراً للبرميل وغرب تكساس الوسيط 64.77 دولاراً.

وقال بنك إيه.إن.زد، أمس، إن أسعار النفط ترتفع في الآونة الأخيرة بفعل بيانات تظهر تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وتستمد أسواق النفط دعماً جيداً من تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، والتي تهدف إلى رفع أسعار الخام.