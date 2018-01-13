الصفقات تحرك أسهم أوروبا مع تعافيها

قاد نشاط إبرام الصفقات الأسهم الأوروبية إلى تسجيل تحركات كبيرة في الأسعار أمس حيث قفز سهم جي.كيه.إن البريطانية للهندسة بعدما رفضت الشركة عرضاً غير مرغوب فيه من منافستها ميلروز.

وقادت مكاسب بلغت نحو 20 % لسهم جي.كيه.إن وصعود قطاع السيارات المؤشر ستوكس 600 إلى الارتفاع 0.1 % ، ما ساعد المؤشر القياسي الأوروبي على تعويض بعض الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة.

وكان قطاع السيارات من أكبر القطاعات الرابحة، حيث ارتفع 1.4 في المئة بدعم من سهم جي.كيه.إن وارتفاع سهم فيات كرايسلر إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تلقى الدعم في الآونة الأخيرة من تكهنات جديدة بشأن صفقات استراتيجية محتملة.

وكان المؤشر داكس الألماني فتح مرتفعاً 0.29 % بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03 % والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.27 % .