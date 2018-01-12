النفط يبلغ أعلى مستوى في سنوات عدة

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في سنوات عدة، أمس، على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13 في المئة منذ أوائل ديسمبر الماضي يقترب من نهايته.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58 سنتاً إلى 69.47 دولاراً للبرميل، وهو الأعلى منذ ارتفاع سجله في ديسمبر 2014. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.77 دولاراً للبرميل، مرتفعة 67 سنتاً إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014.

وتلقت معنويات المستثمرين دعماً من انخفاض مفاجئ في الإنتاج الأميركي، وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لبيانات رسمية أول من أمس. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس، أن مخزونات الخام انخفضت نحو خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 419.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض 290 ألف برميل يومياً إلى 9.5 ملايين برميل يومياً، على الرغم من التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يومياً. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض قصير الأجل، ويُرجح أن السبب في الانخفاض يرجع إلى البرودة الشديدة للطقس التي أوقفت بعض عمليات الإنتاج البري في أميركا الشمالية.