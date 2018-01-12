ارتفاع أسعار الذهب واحتفاظ المستثمرين بـ «الأصفر» أداة تحوّط

ارتفعت أسعار الذهب أمس، لتقترب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، إذ شجع انخفاض الأسهم عالمياً والمكاسب التي حققتها السلع الأولية في الآونة الأخيرة المستثمرين على الاحتفاظ بالمعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة تصحيح سوق الأسهم وزيادة التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1319.38 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس 1326.56 دولاراً للأوقية أول من أمس، وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر الماضي. واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1319.80 دولاراً للأوقية.

وزاد الذهب أكثر من 80 دولاراً منذ منتصف ديسمبر، بدعم ضعف الدولار الذي يجعل المعدن أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتلقى الذهب دفعة بعدما قالت «بلومبرغ» إن الصين قد تخفض مشتريات السندات الأميركية أو توقفها، مما دفع الدولار إلى التراجع بشكل حاد مقابل الين، وزاد التكهنات بشأن إمكانية شراء الصين الذهب.

كما زاد السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 17.01 دولاراً للأوقية. ونزلت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين إلى 16.86 دولاراً للأوقية الأربعاء الماضي، فيما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 976.60 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 976.90 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1079.72 دولاراً للأوقية.