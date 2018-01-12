‬طلب قوي يدعم أسعار الغذاء في 2018

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، أمس، إنه من المنتظر أن تتلقى أسعار الغذاء العالمية دعماً من طلب قوي في 2018، رغم أن الوضع السياسي في الدول المنتجة للنفط ومفاوضات التجارة العالمية ربما ينذران بمزيد من التقلبات.

وارتفعت أسعار الغذاء العالمية 8.2% في 2017 عن العام السابق، مسجلة أعلى قيمة سنوية لها منذ 2014 على مؤشر فاو. ولا يزال الغذاء في الأسواق العالمية منخفضاً 24% عن مستواه المرتفع المسجل في 2011، وقال عبدالرضا عباسيان كبير الخبراء الاقتصاديين بالفاو: «يتمثل الشعور العام في أننا على علم بوضع الإمدادات، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الطلب سيضعف.. لذا هناك زخم يتكون».