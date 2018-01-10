تهيئة الأطفال لسوق العمل عبر «المهارات الناعمة»

عند سؤالهم عن المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال اليوم لحماية وظائفهم مستقبلاً من الأتمتة والروبوتات، عادةً ما تشير إجابات الشركات إلى «المهارات الناعمة»، وهي حزمة من الخصائص التي تشمل المهارات الاجتماعية، على غرار القدرة على الاندماج والتواصل والتفاوض وبناء فريق العمل وحل المشكلات، ويأتي في مقدمة تلك الخصائص قدرة الطفل على الاختلاط مع الآخرين، وفق تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي تحليل صادر عن برنامج متخصص في تقييم أداء طلاب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرياضيات والعلوم والقراء، تم تحديد الدول التي يتميز أطفالها في الحل التشاركي للمشكلات، وجاءت كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة القائمة، كما حلّت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بين أول عشر دول، في حين حلّت كندا وأستونيا وفنلندا في مراتب متـأخرة.