بيع 25 مليون برميل نفط عبر «دبي للطاقة» 2017

نظمت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أمس، أول مزاداتها لعام 2018 لمصلحة وزارة النفط والغاز العُمانية، إذ تم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تحميل مارس 2018، بعلاوة بلغت 0.15 دولار للبرميل، تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر مارس.

وشاركت 19 شركة في المزاد، حيث تم تقديم ما يزيد على 30 عطاءً خلال نافذة زمنية بلغت دقيقتين.

ونظمت بورصة دبي للطاقة العديد من المزادات خلال 2017 التي تم عبرها بيع ما يزيد على 25 مليون برميل من مختلف درجات النفط الخام، بما في ذلك مزيج خام عُمان، وخاما البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، محققة علاوات تجاوزت قيمتها 14 مليون دولار.

وقد تم تأسيس منصة مزادات بورصة دبي للطاقة عام 2016 بهدف توفير أول منصة في منطقة الشرق الأوسط توفر نظاماً للمزاد الفوري على السلع بشكل شفاف.