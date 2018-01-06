128 % مستوى التزام «أوبك» بتخفيضات النفط في ديسمبر

أفاد مسح أجرته رويترز بأن «أوبك» زادت مستوى الالتزام باتفاق خفض إمدادات النفط في ديسمبر الماضي، بفعل المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية مصدرة للخام، وهو ما يظهر التزاماً قوياً بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وأظهر المسح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128% الشهر الماضي مقابل 125% في نوفمبر. وضخّت دولة الإمارات نفطاً يقل عن المستوى المحدد لها في «أوبك» وذلك للمرة الأولى منذ دخل الاتفاق حيز النفاذ في يناير 2017 لتنضم إلى السعودية والكويت.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة. ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018. وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ مايو 2015 هذا الأسبوع بدعم من هبوط في المخزونات وقوة الطلب وارتفاع مستوى التزام «أوبك».