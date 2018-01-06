233 تريليون دولار ديون قياسية عالمية

أفاد معهد التمويل الدولي بأن مستويات الديون العالمية قفزت إلى رقم قياسي مرتفع بلغ 233 تريليون دولار في الربع الثالث من 2017، رغم أنه أشار إلى أن نمواً اقتصادياً قوياً يعني أن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

وذكر المعهد، الذي يوجد مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، أن إجمالي الديون زاد بواقع 16 تريليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع مستواه في نهاية 2016، وأن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت رابع هبوط فصلي على التوالي مع نمو الاقتصاد العالمي.

واستأثرت الصين بنصيب الأسد من الديون الجديدة في الأسواق الناشئة، غير أنها سجلت تباطؤاً في وتيرة تراكم الديون مع ارتفاعها بمقدار نقطتين مئويتين العام الماضي إلى 294 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحذر المعهد من «استحقاقات كبيرة للديون في الأسواق الناشئة» وأضاف أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل لديها جداول زمنية ثقيلة لسداد ديون دولارية هذا العام.