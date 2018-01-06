أعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً في 2017

هناك مئات من الشركات المساهمة العامة الكبرى في الولايات المتحدة والتي تناهز عائداتها السنوية المليار دولار أو أكثر. وعلى رأس كل شركة من تلك الشركات رئيس تنفيذي يحظى بدخل سنوي سخي، فالرئيس التنفيذي النموذجي لشركة كبرى دخله يفوق 11 مليون دولار في السنة، أي 200 ضعف لمبلغ 57617 دولاراً والتي يكسبها الفرد الأميركي العادي في سنة.

ووفقاً لموقع «MSN» فإن البون الشاسع في الدخول السنوية يتسع على نطاق أوسع، فقد ارتفعت رواتب الرئيس التنفيذي بنسبة 6% في عام 2016، مقارنة مع زيادة بنسبة 3% في دخل الأسرة الأميركية النموذجية.

واستعرضت صحيفة وول ستريت 24/‏7 تعويضات الرؤساء التنفيذيين لأكبر 200 شركة مساهمة عامة عن طريق الإيرادات لتحديد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً، وجاءت أرقام الدخول السنوية، التي تشمل الرواتب والمكافآت والحوافز وخيارات الأسهم، من خلال شركة «إكيلار»، المتخصصة في بيانات الدخول السنوية للرؤساء التنفيذيين.

ويختلف القليلون على أن المديرين التنفيذيين وخاصة أولئك الذين يترأسون الشركات الكبيرة المساهمة العامة والتي توظف آلاف الأميركيين، قد تقع على كواهلهم مسؤوليات جسام، ويواجهون ضغوطاً أكبر من العامل العادي. سواء أكانت تلك الضغوط تستدعي دفع رواتب من ثمانية أرقام أم لا فهذه مسألة فيها نظر.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من أولئك الذين يشغلون أعلى وظيفة في بعض أكبر الشركات في أميركا، فإن مبلغ 11 مليون دولار يعد زهيداً. فالعشرات من الشركات الأميركية الكبيرة تمنح كبار المديرين التنفيذيين بشكل مجز مبلغاً يزيد على 20 مليون دولار سنوياً.

ـــ توماس م. روتلدج، الرئيس التنفيذي لشركة تشارتر كوميونيكيشينز، التعويض السنوي: 98.0 مليوناً. الإيرادات: 29 مليار دولار.

ـــ ليزلي مونفيس: الرئيس التنفيذي لشركة سي بي اس. الدخل السنوي: 68.6 مليون دولار.

الإيرادات: 13.2 مليار دولار.

ـــ فابريزيو فريدا: الشركة: إستي لودر

الدخل السنوي: 47.7 مليون دولار

الإيرادات: 11.8 مليار دولار

ـــ مارك جي بارك الرئيس التنفيذي لشركة « نايك». الدخل السنوي: 47.6 مليون دولار.

الإيرادات: 34.4 مليار دولار

ـــ مارك في هيرد الرئيس التنفيذ لـ«أوراكل».

الدخل السنوي: 41.1 مليون دولار

الإيرادات: 37.7 مليار دولار