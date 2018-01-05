النفط فوق 68 دولاراً في أعلى مستوى منذ مايو 2015

واصل النفط أمس ارتفاعه فوق 68 دولاراً للبرميل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015 بدعم من التوترات في إيران التي أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس في الولايات المتحدة التي عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات إلى 67.90 دولاراً للبرميل وجرى تداولها في وقت سابق مرتفعة عند 68.27 دولاراً.

وارتفع الخام الأميركي 23 سنتا إلى 61.86 دولاراً للبرميل ولامس أيضا أعلى مستوى له منذ مايو 2015.

وساهمت احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت ستة أيام في إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة (أوبك) في تعزيز علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط. غير أن الاضطرابات لم تؤثر على الإنتاج والصادرات في إيران.

وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس «توفر برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي دعما كافيا للأسعار. وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة».

وبخلاف ارتفاع سجله النفط في مايو 2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، حين انهارت الأسعار بسبب القرار التاريخي لأوبك بوقف خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وبدأت أوبك بدعم من روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات مجددا في 2016 بهدف التخلص من تخمة الإمدادات التي تزايدت في العامين السابقين ودعم الأسعار. وتساعد تخفيضات أوبك في تقليص المخزونات في أنحاء العالم.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأظهر بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر لتصل إلى 427.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 5.1 ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.1 مليون برميل. وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 1.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 4.3 ملايين برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 477 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 280 ألف برميل يوميا إلى 7.6 ملايين برميل يوميا.

من ناحية أخرى، حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في ديسمبر عند 64.85 دولاراً للبرميل.

حقل أبو الطفل

قال مهندس في حقل أبو الطفل النفطي في ليبيا إن إنتاج الحقل مستقر عند نحو 80 ألف برميل يوميا. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن محطة للغاز في أبو الطفل استأنفت العمل في 27 ديسمبر في أعقاب أعمال صيانة بعد إغلاق 4 سنوات. وسيستخدم الغاز في تشغيل المحطات المحلية لتوليد الكهرباء.

والحقل تديره مليته للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية. بنغازي - رويترز