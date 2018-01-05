تزايد تحذيرات الخبراء من استمرار الإقبال على «البيتكوين»

تزايد عدد الخبراء المعنيين الذين يحذرون من «البيتكوين» بل إن البعض ينأى بنفسه عن استخدام كلمة «عملة رقمية» عند الحديث عن عملة البيتكوين.

ويقول الخبراء إن عرضة هذه العملة للتذبذب تقلل من إمكانية اعتبارها وسيلة دفع صالحة. وارتفع سعر هذه العملة قبل ثلاثة أسابيع إلى نحو 20 ألف دولار ثم تدنى إلى قرابة 11 ألف دولار قبل أسبوعين ليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 15 ألف دولار. ولو حدث ذلك مع اليورو على سبيل المثال لتسبب في إصابة الكثيرين بالذعر. ولكن الحديث تزايد بدلا من ذلك عن «سلعة مضاربة»، إنه رهان الإنسان على أن يجد شخصا مستعدا لأن يدفع له المزيد من المال من أجل شيء لا يعرف معظم الناس كنهه.

هذا هو على وجه الخصوص ما جعل يواخيم غولدبرغ، المدون والخبير في السلوك الاقتصادي، يدق نواقيس الخطر بشدة. ويقول غولدبرغ: يشبه الأمر فقاعة دوت كوم آنذاك، عندما كان أقل الناس يدركون آنذاك كنه شركات التكنولوجيا ومع ذلك كان الجميع يتساءلون: لماذا لا أكون معهم أنا أيضا؟ ويعتقد غولدبرغ أن هناك أسبابا وراء صعود هذه العملة من بينها سماع بعض الناس عن الثراء الذي حققه أحد أصدقائهم بين عشية وضحاها. وتعلق هذه القصص بذاكرة السامع تماما كما يحدث بشأن الارتفاعات المفاجئة لأسعار بعض العملات.

وأضاف غولدبرغ: كل إنسان يستغل مثل هذه الإشارات التي تتسبب في إغراء يصعب على الإنسان مقاومته دائما. ويتزامن مع ذلك أيضا خوف الإنسان من أن يفوِّت شيئا ما وهو الخوف الذي يسمى اختصارا في علم النفس الاستثماري بـ «FOMO» أي «الخوف من التفويت» مع تصور المستثمر أن هناك سباق أسعار محموما لم يخضْه مع الخائضين يجعله من البداية في حالة من التأسف. إنه إحساس غير جميل يحاول كل إنسان تجنبه. ويؤدي ذلك في حالة الشك إلى زياده تطلعه للمجازفة.

وتظهر استطلاعات «العملة المشفرة» التي تجريها شركة سينتِكس للخدمات الاستشارية أسبوعيا منذ سبتمبر الماضي أن هناك في الوقت الحالي إقبالا بين الناس على المجازفة باقتناء عملة البيتكوين.

وتعتبر البيتكوين أشهر مثال للعملة المشفرة.

ولا تقتصر هذه الاستطلاعات على قياس الشعبية الحالية لجميع عملات الإنترنت الشهيرة بل تشمل أيضا «الميل الاستراتيجي» أي القيمة التي يعطيها الناس لعملة البيتكوين على المدى المتوسط، حيث إن الميل يعكس حكمة الكثيرين حسب وصف المدير التنفيذي لشركة سينتكس، مانفريد هوبنر الذي قال إن التزايد المستمر في الفارق بين القيمة التي يعطيها الناس للبيتكوين في استطلاعات الرأي وهي قيمة مرتفعة حاليا، وانخفاض قيمتها الحالية يسبب قلقا لدى المراقبين. ويفسر هوبنر ذلك بأن «العاطفة تطغى هنا على العلم» مضيفا: «ويمكننا أيضا القول: الجشع يلتهم المخ».

وقال الخبير الألماني إنه إذا توفرت هذه التركيبة في سوق الأسهم الألمانية داكس فإنه كان سينصح بالبيع منذ زمن طويل. وأوضح هوبنر أنه على قناعة بأن السباق المحموم على بيتكوين هو فقاعة مالية تقليدية.

وحذر هوبنر من أن «قوة المضاربة التي تجعل عملة بيتكوين جذابة يمكن أن تؤدي إلى تشوهات سوقية هائلة». وهو بذلك واحد من كثيرين يتبنون هذا الرأي.

ويعتقد هوبنر هو الآخر امكانية استمرار ارتفاع سعر بيتكوين «حيث إن الفقاعات تستمر في النمو حتى بعد التعرف على حقيقتها». ويرى هوبنر أن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه الفقاعات ستنفجر وقتا ما وأن ذلك سيتسبب في خسائر هائلة. من جانبه يرى الخبير غولدبرغ أن ما يبقى من كل ذلك هو ما يفضل أن يسميه «حافزا» أكثر منه «جشعا» وقال: «إذا أردنا القضاء على الجشع فسنضطر في الحقيقة لاقتلاع جزء من المخ».

مخاطر

دأب الكثيرون بدءا من البنوك ورجال الاقتصاد والهيئات الرسمية المسؤولة عن المنافسة الشريفة ووصولا لرجال السياسة على الإشارة إلى المخاطر التي تنطوي عليها الحماسة الزائدة لهذه العملة. وعلى الجانب الآخر فإن هناك من يرد على هذه التحذيرات بالقول إن هناك حديثا منذ سنوات بالفعل عن احتمال وقوع مثل هذا الانهيار ولكن ذلك لم يوقف الزحف غير المسبوق لعملية البيتكوين.