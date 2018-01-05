أقوى نمو لاقتصاد منطقة اليورو في 7 سنوات

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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كشف مسح نشرت نتائجه أمس عن أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو سبعة أعوام بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشراً جيداً لإجمالي النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 في ديسمبر من 57.5 في نوفمبر بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي أشارت لارتفاعه إلى 58.0، وبلغ المؤشر الآن أعلى مستوى له منذ فبراير عام 2011، ويتجاوز كثيراً مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش، وستفرض هذه الأنباء ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز القوي هذا العام.

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