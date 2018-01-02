اقتصاد النمسا يحقق أعلى معدلاته في 10 سنوات

كشف خبراء الاقتصاد في أبرز معاهد النمسا المتخصصة في مجال البحوث الاقتصادية، أمس، عن توقعاتهم الجديدة لنمو اقتصاد النمسا خلال عام 2018، ورفع المحللون الاقتصاديون مستوى توقعات صدرت في وقت سابق لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% إلى 3%، .

وأكد كبار رجال الاقتصاد أن النمسا حققت أعلى معدل نمو اقتصادي منذ نحو 10 سنوات، واستشهدوا بأرقام أولية أظهرت أن اقتصاد النمسا حقق نمواً كبيراً خلال عام 2017 تراوحت نسبته ما بين 2.8% إلى 3%، ما ساهم في تقليص نسبة البطالة بواقع 0.6% إلى 8.5%، وزيادة عدد الوظائف الجديدة المتاحة في سوق العمل بواقع 80 ألف فرصة.

وفي أول أيام العام الجديد، كشف خبراء الاقتصاد بمعهد البحوث الاقتصادية «فيفو»، ومعهد الدراسات العليا «أي إتش إس»، عن توقعات جديدة طموحة، وأوضحوا أن اقتصاد النمسا حقق نمواً مدهشاً فاق متوسط نمو اقتصاد منطقة اليورو المقدر بواقع 2.1%، وعزا المحللون السبب إلى زيادة حجم الصادرات النمساوية بواقع بلغ 5.5%، كما توقعوا استمرار نمو صادرات النمسا خلال عام 2018 وزيادة حجم مبيعات النمسا في الخارج مرة أخرى بنسبة 5%.