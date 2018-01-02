مستوى قياسي لصادرات كوريا الجنوبية العام الماضي

ساهم نمو الطلب العالمي على رقائق الذاكرة والبتروكيماويات في ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 8.9 % في ديسمبر لتسجل الصادرات في 2017 أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة. وأظهرت بيانات، أمس، أن صادرات العام كله قفزت بما يعادل 15.8 في المئة ليكون عام 2017 الأفضل منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

وما زالت حكومة كوريا الجنوبية تتوقع نمواً قوياً العام الحالي ولكنه أكثر تواضعاً عند 4 %. ومع استفادة الاقتصاد من ازدهار التجارة العالمية رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة لأول مرة فيما يزيد على 6 سنوات في نوفمبر. وجاءت الزيادة في ديسمبر البالغة 8.9 % أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 10.3 % وتراجعت قليلاً عن زيادة نسبتها 9.5 % في نوفمبر.

وقفزت الواردات 13 % في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز الزيادة التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 12.1 % في استطلاع رويترز و12.7% في الشهر السابق. وقالت وزارة التجارة إن الواردات ارتفعت 17.7 % في 2017 بدعم من ارتفاع في المعدات اللازمة لإنتاج رقائق الذاكرة ومنتجات الشاشات.