الفائدة بين البنوك تسجل أعلى ارتفاع في 7 سنوات

قفزت أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة « إيبور»، بكافة آجالها خلال 2017 مسجلةً ارتفاعاً سنوياً قياسياً منذ 7 سنوات وتراوح بين 20.41 % للنصف سنوية و142.86 % لليلة واحدة بحسب إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي» أن القفزات في أسعار الفائدة على الودائع يرجع لعدة عوامل على رأسها زيادة الطلب على السيولة المحلية خلال 2017 في ظل زيادة الانتعاش وتنوع القنوات الاستثمارية بالدولة.

وأضافت أنه من أسباب ارتفاع أسعار «الإيبور» كذلك قيام مصرف الامارات المركزي برفع الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة 5 مرات في أقل من عامين كان آخرها في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي تماشياً مع ارتفاع الفائدة على الدولار إثر قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في كل مرة، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك العاملة بالدولة بتنفيذ خطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.