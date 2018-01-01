«ساكسو بنك»: تألق البيتكوين لن يستمر طويلاً

توقع تقرير لـ«ساكسو بنك»، البنك الاستثماري المتخصص بالتداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت، أن تألق ظاهرة البيتكوين لن يستمر طويلاً على خلفية التحركات التي تقوم بها كل من روسيا والصين لتهميش وحظر التعامل بهذه العملة الرقمية غير المعتمدة محلياً. وبعد الوصول إلى ذروة قياسية في عام 2018، سينهار البيتكوين في عام 2019 ليقترب من تكلفة الإنتاج الأساسية عند 1000 دولار.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة البيتكوين ستشهد ارتفاعاً إلى مستويات قياسية في عام 2018 فوق 60 ألف دولار وبقيمة سوقية تتخطى تريليون دولار مع ظهور العقود الآجلة للبيتكوين والتي أدت إلى موجة كبيرة من مشاركة المستثمرين والصناديق التي تشعر بقدر أكبر من الراحة في تداول العقود الآجلة بالمقارنة مع ربط الصناديق مع بورصات العملة الرقمية.

من ناحية أخرى، توقع التقرير تفوق «تنسنت» الصينية على «آبل» لتتربع على عرش القيمة السوقية، فلا تزال الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان مع ارتفاع متسارع لمستوى المعيشة؛ وتفتتح أسواقها الخاصة برأس المال، فيما تدفع برامجها الإصلاحية نحو رفع سوية معنويات المستثمرين. ويتضح ذلك بوجه خاص في أسهم التكنولوجيا الصينية مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسهم «تنسنت» وبنسبة 120% في عام 2017.

وفي أواخر عام 2017، انضمت «تنسنت» إلى أكبر خمس شركات في العالم من حيث قيمتها في السوق التي اقتربت من 500 مليار دولار ؛ حتى أنها تفوقت على «فيسبوك» بنقطة واحدة. وفي عام 2018، ستعزز «تنسنت» من ريادتها في السوق لتتقدم أسهمها بنسبة 100% إضافية بالرغم من الحجم الفعلي الكبير للشركة.