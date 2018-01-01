تونس ترفع أسعار الوقود

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود أمس، ليزيد سعر البنزين 2.85% ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة، في إطار إصلاحات رئيسة يطالب بها المقرضون الدوليون.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية أنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.800 دينار (0.7333 دولار) من 1.750 دينار.

وهذه هي الزيادة الثانية، بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7% في يوليو الماضي.

وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجاري المتزايد بسبب ارتفاع واردات الطاقة. وسجل العجز التجاري التونسي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5.82 مليارات دولار في أول 11 شهراً من 2017، بزيادة 23.5% على أساس سنوي.