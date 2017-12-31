«علي بابا» مرشّحة لبلوغ التريليون دولار وتجاوز «أمازون» في 2020

توقعت شركة «إم كي ام بارتنرز» أن تجتاز علي بابا عتبة التريليون دولار، متفوقة على نظيراتها في حقل الإنترنت.

وكتب المحلل روب ساندرسون في مذكرة للعملاء بعنوان: «المسار إلى قيمة تريليون دولار من يصل أولاً؟» قائلاً: يبدو أن هناك العديد من الشركات التي ستتجاوز قيمتها التريليون دولار في غضون السنوات الثلاث القادمة إذا استمرت الطفرة السوقية الحالية النشطة. مضيفاً: «ندرس مسار 6 من كبرى الشركات المتنافسة: أبل، وغوغل، وأمازون، وفيسبوك ، وتينسنت وعلي بابا».

وأعرب ساندرسون عن اعتقاده بأن علي بابا قد تمتلك أفضل فرصة لعام 2020 على الرغم من كونها الأصغر بين الشركات العملاقة اليوم.

وأعاد ساندرسون تثبيت تصنيف الشراء، والسعر المستهدف لأسهم علي بابا عند 220 دولاراً، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 28 % عن إغلاق يوم الخميس الماضي.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع سي إن بي سي، فإن القيمة السوقية لعلي بابا تقارب 440 مليار دولار، حسب تقديرات فاكتسيت. حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 96 % هذا العام.

وأشار المحلل إلى أن التجارة عبر الإنترنت تنمو بأكثر من ضعف المعدل في الصين مقابل الولايات المتحدة. لافتاً إلى أن علي بابا قد تكون صاحبة أفضل فرصة بين شركات الإنترنت العملاقة لتصبح أول شركات التريليون دولار.

ويعتقد ساندرسون أن الرسملة السوقية لـ»علي بابا» يمكن أن تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2020، إذا ظلت تحقق أرباحاً على السهم بنسبة 20٪ فوق التوقعات في 2018، ونمواً في الأرباح بنسبة 45٪ في 2019 وحافظت على نسبة السعر إلى الأرباح الذي تتجاوز 24 ضعفاً.