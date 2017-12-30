أصدرت الصين حصصاً لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالي حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة في أول دفعة من المخصصات لعام 2018. وفق ما قاله مصدر مطلع وأظهرته وثائق اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت الوثائق أن شركة كيم تشاينا فازت بأكبر حصة وحجمها 16.67 مليون طن. ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسياً جديداً في عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة في الوقت الذي تسمح فيه بكين للمزيد من المصافي المستقلة باستيراد الخام. وقد ساعد النمو الكبير في طلب تلك المصافي على دعم أسعار الخام في الأسواق العالمية.