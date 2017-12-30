أفضل أداء سنوي للذهب منذ 2010

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين أثناء التعاملات أمس، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2010 مع هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.58% إلى 1304.70 دولارات للأوقية (الأونصة) مسجلاً أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.62% إلى 1305.2 دولارات للأوقية.

وربح المعدن أكثر من 1.7% منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12% خلال العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57% بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج. وارتفع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولاراً للأوقية أمس الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولاراً للأوقية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.83 دولاراً للأوقية أمس. وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر أول من أمس عند 16.88 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 926 دولاراً للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولاراً للأوقية.