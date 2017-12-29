الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في شهر

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر، أمس، في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات، وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولاراً للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1295.30 دولاراً للأوقية. وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة شهور البالغ 1235.92 دولاراً للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2018 دون تغيير.