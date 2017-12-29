ضبط المعروض وقوة الطلب يرفعان أسعار النفط في 2018

أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه، أمس، أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولاراً للبرميل في 2018، بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولاراً للبرميل في عام 2018، ارتفاعاً من 58.84 دولاراً للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ أن اتفقت أوبك مع منتجين مستقلين على تقييد الإنتاج اعتباراً من يناير 2017. ومدد المنتجون الاتفاق الشهر الماضي حتى نهاية 2018.

وزادت أسعار النفط، أمس، بدعم بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً أو ما يعادل 0.3 % إلى 59.82 دولاراً للبرميل. وتجاوز الخام الأميركي 60 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يونيو 2015. وقال فرانك شالينبرجر رئيس أبحاث السلع الأولية لدى إل.بي.بي.دبليو: «الطلب على النفط سيكون مرتفعاً في عام 2018 مع نمو اقتصادي قوي في أنحاء العالم..

الإمدادات ستكون منخفضة نسبياً بسبب نسبة التزام أوبك المرتفعة». وقال محللون إن إمدادات نفطية كبيرة ستتجه إلى آسيا لتلبية الطلب القوي من المنطقة. وزادت الصادرات الأميركية إلى آسيا بالفعل مع ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط من جراء التخفيضات التي تقودها أوبك، وفارق السعر الكبير بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت.

وتعافى إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر عند 9.01 ملايين برميل يومياً.

وقالت آشلي بيترسون من ستراتاس أدفايزرز: «نتوقع استمرار نمو الإمدادات الأميركية العام المقبل، لكننا أقل قلقاً من عودة ظهور تخمة مفاجئة في المعروض، حيث إن زيادة تكاليف الحفر والتجهيز للإنتاج ستؤدي لتباطؤ نمو الإنتاج على الأرجح».