كم زادت ثروة أغنى رجل في العالم في عام واحد؟

زادت ثروات أغنى 500 شخص في العالم والمدرجين ضمن مؤشرات بلومبرغ لمليارديرات العام الحالي إلى نحو 1 تريليون دولار أميركي.

وحسب معطيات بلومبرغ، فقد وصلت ثروة الـ500 شخص، في 26 ديسمبر، إلى 5.3 تريليون دولار أميركي.

وهذا الرقم أكثر بنسبة 20% من مؤشرات 27 ديسمبر 2016، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار أميركي.

وتصدر القائمة الملياردير جيف بيزوس رئيس ومؤسس "أمازون"، حيث رفع من وضع ثروته بقيمة 34.2 مليار دولار أميركي، لتصل ثروته إلى 99.6 مليار دولار أميركي، وقد أزاح بيزوس بيل غيتس عن المرتبة الأولى، في أكتوبر، والتي تواجد فيها غيتس من عام 2013.

وجاء في المرتبة الثانية مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، حيث وصلت ثروته إلى 91.3 مليار دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، نما مجموع ثروة 27 مليارديرا روسيا عام 2017 بقيمة 29.7 مليار دولار.

ويعتبر الملياردير الروسي الكسي مورداشوف، هو الأكثر ثراء في روسيا وهو المساهم الرئيسي بشركة "سيفيرستالي"، حيث ازدادت ثروته منذ بداية العام بقيمة 2.53 مليار دولار أميركي لتصل حتى 19.5 مليار.