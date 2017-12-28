«إيمرسون» تستكمل الاستحواذ على شركة بارادايم

أعلنت شركة إيمرسون إتمامها عملية الاستحواذ على «بارادايم» المتخصصة في مجال توفير الحلول البرمجية لقطاع النفط والغاز. ويسهم دمج «بارادايم» مع قسم البرمجيات «روكسار» التابع لـ «إيمرسون»، في خلق محفظة برمجيات شاملة لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وقال ديفيد أن. فار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «إيمرسون»: «من خلال دمج قدرات «بارادايم» و«روكسار» معاً، يمكننا مساعدة العملاء بشكل أفضل على تحقيق الأداء الأمثل في عملياتهم من خلال تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف وتحسين العائد على الاستثمار سواء في مشاريع النفط والغاز الحالية أو الجديدة. وتضم أكثر من 500 موظف، وتوفر شركة «بارادايم»، مجموعة من الأدوات التي تمكن العملاء من الحصول على أفكار أفضل فيما يتعلق باستكشاف النفط والغاز.