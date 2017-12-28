الصين تشدد ضوابط الاستثمارات الخارجية

أصدرت الصين تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج، في إطار سعيها إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الغولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم.

تضاف الأحكام الجديدة إلى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات، ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.

فيما أعلنت بكين قيوداً على الاستثمارات الخارجية بمجالات شجعت عليها في السابق مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة مثل داليان واندا وشركة الطيران «إتش إن اي».

وتنص الأحكام الجديدة على تسجيل كل استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد.