آيبيك : «وان.إم.دي.بي» يسدد مبلغ التسوية بالكامل

أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» أن صندوق التنمية الماليزي «وان.إم.دي.بي» سدد كل المدفوعات المطلوبة في إطار اتفاق التسوية بين الطرفين.

وكان الصندوق الماليزي ملزماً بدفع نحو 600 مليون دولار لآيبيك بحلول 31 ديسمبر، في إطار اتفاق التسوية الذي جرى التوصل إليه في أبريل، بعدما تخلف الصندوق عن سداد سنداته، مما دفع «آيبيك» إلى اللجوء لمحكمة في لندن للتحكيم في مطالبات قيمتها نحو 6.5 مليارات دولار.

واتفق الصندوق على دفع 1.2 مليار دولار لآيبيك على دفعتين، الأولى بقيمة 600 مليون دولار تستحق بحلول 31 يوليو. لكن الصندوق تخلف عن موعد الاستحقاق بسبب ضرورة الحصول على «موافقات تنظيمية»، وسدد المبلغ في أغسطس بدلاً من الشهر المتفق عليه.