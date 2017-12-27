النفط يسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف العام

لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة، أمس، وذلك بعد تفجير في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة أوبك.

وقال مصدر نفطي ليبي إن ليبيا خسرت حوالي 90 ألف برميل يومياً من النفط الخام بسبب تفجير خط أنابيب يغذي ميناء السدر..

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.31 بالمئة، إلى 66.76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 66.83 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر مايو 2015.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 2.21 بالمئة، إلى 59.76 دولاراً بعد أن وصلت إلى 59.86 دولاراً وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر يونيو 2015.