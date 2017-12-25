«صفر» السعر المتوقع لـ «بيتكوين»

توقع خبراء أن يصل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى صفر، بعد أن وصل الى 14400 دولار خلال التعاملات أمس، وبعد أن وصلت في تعاملات سابقة لأعلى مستوى لها عند 19500 دولار.

وأرسل الباحث جيمس فوسيت في بنك مورجان ستانلي وفريقه البحثي إشعاراً الى عملائه يتوقع فيه أن تصل قيمة العملة الإلكترونية إلى صفر في وقت ما، ولم يتوقع الباحث سعراً عادلاً للعملة الرقمية.

ونقلت بيزنس انسايدر عن الورقة البحثية بعنوان «محاولات لتقدير قيمة عملة بيتكوين» أنه من الصعب جداً تقدير قيمة تلك العملة الإلكترونية موضحةً أن العملة الإلكترونية ليست كبقية العملات، وهي لا تشبه الذهب ومن الصعب قياسها.

وأضاف جيمس فوسيت أن تقدير قيمة عملة بيتكوين سؤال من الصعب الرد عليه لكن هناك بعض العوامل لابد من النظر إليها، هل من الممكن تقدير قيمتها كبقية العملات، والإجابة بالنفي طبعاً. وليس هناك أي تسعير معتبر يصاحب هذه العملة.

وقال هل يمكن أن تكون قيمة بيتكوين مثل الذهب الرقمي. وأجاب أنه ليس هناك أي استخدام للعملة الرقمية مثل الذهب الرقمي في الإلكترونيات والمجوهرات، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بوجود قيمة فيها.