أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات محدودة أمس مع ارتفاع الأسهم والدولار ليظل المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وسجل الذهب 1267.08 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التعاملات الفورية دون تغير يذكر بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1268.91 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المعدن 0.95 %.

ولم تسجل عقود الذهب الأميركية الآجلة تغيراً يذكر أيضا عند 1270.40 دولاراً للأوقية.

وارتفع الدولار أمس وإن كان ظل على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بينما هبط اليورو بعدما أظهرت نتائج التصويت في كتالونيا تحقيق الانفصاليين فوزاً في ضربة لمدريد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1039.50 دولاراً للأوقية. ويجري تداول المعدن عند أعلى مستوى منذ فبراير 2001.